В Москве организуют экскурсии по закрытым станциям метро

Москва, 15 января. Жителей Москвы и гостей российской столицы пригласили на экскурсии, проходящие в метрополитене.

Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Отмечается, что на экскурсиях посетители могут узнать об архитектуре станций, посмотреть на закрытые объекты вроде депо или станций, находящихся на реконструкции. Также можно проехать по путям, которых нет на схеме метрополитена.

В январе запланированы экскурсии «Большой сталинский стиль в метро» (18 января), «Подземные храмы социализма» (24 января), «Как устроено метро. Электродепо «Красная Пресня» (26 января), «Как мы строили метро» (30 января), а также другие.

Как пишет газета «Вечерняя Москва», купить билеты и посмотреть график проведения экскурсий можно на портале городского экскурсионного бюро. Как пишет «Ньюинформ», билеты можно также приобрести в кассах Музея Москвы на Зубовском бульваре.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил создание нового наземного метро в Москве. Речь идет о сквозных железнодорожных диаметрах, соединяющих основные московские железнодорожные направления.