Собянин: Протяженность дорог Москвы выросла на 16% за семь лет

Москва, 14 января. За последние семь лет протяженность дорог на территории российской столицы выросла на 16%. Такими данными в воскресенье поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

«За последние семь лет протяженность московских дорог выросла на 16%. Только в прошлом году мы построили 124 километра — это как расстояние от Москвы до Дубны», — отметил политик.

По словам главы города, в 2017 году появились 37 мостов, эстакад и тоннелей, а также 30 пешеходных переходов. В результате улучшилась связанность московской улично-дорожной сети.

«И все это — в существующей городской застройке, в переплетении инженерных коммуникаций и временного ограничения движения», — добавил Собянин.

За последние семь лет протяженность московских дорог выросла на 16%. Только в прошлом году мы построили 124 км - это как расстояние от Москвы до Дубны. Прибавьте к этому еще 37 мостов, эстакад, тоннелей и 30 пешеходных переходов. https://t.co/ugpGdA73TK pic.twitter.com/5A359n6fYr — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 14, 2018

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, что строительство нового моста через Волгу обойдется в 10 миллиардов рублей.