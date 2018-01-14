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Общество
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Россия
Собянин: Протяженность дорог Москвы выросла на 16% за семь лет
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    Собянин: Протяженность дорог Москвы выросла на 16% за семь лет

    14:33  14 Января 2018  /обновлено: 14:33  14 Января 2018
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    Собянин: Протяженность дорог Москвы выросла на 16% за семь лет

    Москва, 14 января. За последние семь лет протяженность дорог на территории российской столицы выросла на 16%. Такими данными в воскресенье поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

    «За последние семь лет протяженность московских дорог выросла на 16%. Только в прошлом году мы построили 124 километра — это как расстояние от Москвы до Дубны», — отметил политик.

    По словам главы города, в 2017 году появились 37 мостов, эстакад и тоннелей, а также 30 пешеходных переходов. В результате улучшилась связанность московской улично-дорожной сети.

    «И все это — в существующей городской застройке, в переплетении инженерных коммуникаций и временного ограничения движения», — добавил Собянин.

    Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, что строительство нового моста через Волгу обойдется в 10 миллиардов рублей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #москва #собянин
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