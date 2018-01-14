Синоптик рассказал, когда морозы уйдут из московского региона

Москва, 14 января. Морозы, которые пришли в московский регион, продержатся как минимум еще пять дней, после этого, вероятно, наступит небольшое потепление. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом специалист отметил, что в столичном регионе ожидаются небольшие осадки, передает телеканал «360».

«В небе будет преобладать десятибалльная облачность, местами незначительный снег, ветер северо-западный до шести метров в секунду», — добавил Тишковец.

Ранее синоптик рассказал о погоде в столичном регионе на старый Новый год.

Накануне сообщалось, что актированные дни объявлены сразу в четырех районах Коми по причине сильнейших морозов.