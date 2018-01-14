Двух пьяных дебоширов сняли с рейса Москва — Нячанг

Москва, 14 января. Два хулигана в московском аэропорту «Домодедово» были выведены из пассажирского лайнера и оштрафованы за нецензурную брань и нахождение в нетрезвом состоянии. Об этом в воскресенье рассказала официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, против данных граждан составлены административные протоколы по статье «мелкое хулиганство».

«Назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому», — добавила она.

Волк уточнила, что в полицию в аэропорту поступило сообщение о том, что на борту лайнера, следующего по маршруту Москва — Нячанг, находятся два пассажира в нетрезвом состоянии, которые ведут себя неадекватно и ругаются нецензурными словами.

Сотрудники правоохранительных органов доставили двух мужчин в дежурную часть отделения МВД в воздушной гавани для разбирательства.

Напомним, в начале декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов, который позволяет авиакомпаниям не продавать билеты пассажирам, внесенным в черный список за хулиганства на борту самолета.

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