Число пострадавших от отравления в кадетской школе Люберец выросло до 28

Москва, 13 января. Число пострадавших от отравления в кадетской школе в Люберцах Московской области выросло до 28. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Минздрава РФ, на данный момент в больницах Подмосковья находятся 28 человек, 25 из которых — дети. По факту инцидента Роспотребнадзор РФ начал проверку с целью установления причин отравления.

Газета.ru уточняет, что пострадавших доставили в больницу в Раменское, районную больницу номер 2 Люберец и Центр материнства и детства.

Накануне сообщалось о массовом ДТП в Люберцах.