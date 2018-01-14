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Число пострадавших от отравления в кадетской школе Люберец выросло до 28
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    Число пострадавших от отравления в кадетской школе Люберец выросло до 28

    0:28  14 Января 2018  /обновлено: 0:28  14 Января 2018
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    Число пострадавших от отравления в кадетской школе Люберец выросло до 28

    Москва, 13 января. Число пострадавших от отравления в кадетской школе в Люберцах Московской области выросло до 28. Об этом сообщает ТАСС.

    По информации пресс-службы Минздрава РФ, на данный момент в больницах Подмосковья находятся 28 человек, 25 из которых — дети. По факту инцидента Роспотребнадзор РФ начал проверку с целью установления причин отравления.

    Газета.ru уточняет, что пострадавших доставили в больницу в Раменское, районную больницу номер 2 Люберец и Центр материнства и детства.

    Накануне сообщалось о массовом ДТП в Люберцах.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #больница #отравление #роспотребнадзор #люберцы
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