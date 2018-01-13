Финалистам конкурса «Лидеры России» предложат стажировку в мэрии Москвы

Москва, 13 января. Победителям всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из Москвы будет предложена стажировка в правительстве города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 13 января.

Количество участников конкурса составляет 89 тысяч человек, из них 37 тысяч — москвичи. По словам Сергея Собянина, прошедшие в полуфинал люди заинтересовали и к ним уже присматриваются.

«Я уверен, что после анализа кадрового состава, который мы уже получили в полуфинале, мы обязательно сделаем предложения. Я уверен, что все финалисты — москвичи получат предложения на специальную стажировку в правительстве Москвы», — приводит «ТАСС» слова Сергея Собянина.

Мэр Москвы отметил, что правительство города пересмотрит подход к подбору кадров. Отмечается, что в столице есть система подбора резерва кадров, однако она не такая масштабная как всероссийский конкурс «Лидеры России».

Напомним, что президент России Владимир Путин лично следит за тем, как проходит конкурс «Лидеры России». Владимир Путин был удивлен количеству заявок от желающих принять участие в конкурсе.