Собянин поздравил журналистов с Днем печати

Москва, 13 января. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских журналистов с профессиональным праздником. Сегодня, 13 января, отмечается День российской печати.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что День российской печати объединяет журналистов всех направлений: сотрудников журналов и газет, теле- и радиокомпаний, информационных агентств и интернет-изданий.

«Вы задаете высокие стандарты качественной прессы, во многом определяете лицо современной отечественной журналистики», — отмечает Сергей Собянин.

Глава города отметил, что материалы, написанные и созданные журналистами, помогают изменить Москву в лучшую сторону. В поздравительной телеграмме, которая опубликована на сайте мэра Москвы, Сергей Собянин пожелал журналистам творческих успехов, здоровья и благополучия.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил журналистов с профессиональным праздником – Днем российской печати.