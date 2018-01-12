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Убивший жену капитан полиции из Подмосковья уволен со службы
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    Убивший жену капитан полиции из Подмосковья уволен со службы

    18:44  12 Января 2018  /обновлено: 18:44  12 Января 2018
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    Убивший жену капитан полиции из Подмосковья уволен со службы

    Москва, 12 января. Капитал полиции, подозреваемый в убийстве супруги, уволен со службы, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Трагедия произошла с Солнечногорском районе Подмосковья. В деревне Голубое была убита 29-летняя девушка. Расследование преступления указало на ее супруга — 38-летнего капитана полиции.

    «По результатам служебной проверки сотрудник ГУНК МВД, задержанный по подозрению в убийстве своей супруги, уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции, — приводит слова Волк интернет-издание «Подмосковье сегодня». — Его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности».

    Убивший жену капитан полиции из Подмосковья уволен со службы

    Как удалось установить, убийство произошло на почве ревности. Кроме того, ранее девушка обращалась в полицию с заявлениями об избиениях, однако не получила от правоохранителей никакой реакции.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
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    #убийство #подмосковье #полиция #увольнение #капитан
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