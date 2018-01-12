Убивший жену капитан полиции из Подмосковья уволен со службы

Москва, 12 января. Капитал полиции, подозреваемый в убийстве супруги, уволен со службы, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Трагедия произошла с Солнечногорском районе Подмосковья. В деревне Голубое была убита 29-летняя девушка. Расследование преступления указало на ее супруга — 38-летнего капитана полиции.

«По результатам служебной проверки сотрудник ГУНК МВД, задержанный по подозрению в убийстве своей супруги, уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции, — приводит слова Волк интернет-издание «Подмосковье сегодня». — Его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности».

Как удалось установить, убийство произошло на почве ревности. Кроме того, ранее девушка обращалась в полицию с заявлениями об избиениях, однако не получила от правоохранителей никакой реакции.