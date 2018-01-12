Невестка похитила у свекрови в Подмосковье драгоценности на миллион рублей

Москва, 12 января. Невестка похитила у жительницы Дмитровского района Подмосковья драгоценности на сумму почти миллион рублей, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Московской области.

46-летняя жительница Дмитровского района заявила о пропаже драгоценностей на сумму более 300 тысяч рублей. В ходе расследования правоохранительные органы вышли на 31-летнюю женщину — невестку заявительницы.

Как оказалось, это была не первая кража в доме свекрови. Ранее гражданская жена сына потерпевшей совершила аналогичную кражу драгоценностей. Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.

Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». На данный момент девушку отпустили под подписку о невыезде.