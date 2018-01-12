Виновных в сжигании свалки под Домодедово привлекли к ответственности
Москва, 12 января. В ходе расследования по факту сжигания мусора на свалке в деревне Киселиха по Домодедово к административной ответственности была привлечена компания ООО «Эко-Транс».
Об этом в пятницу сообщили в администрации городского округа Домодедово.
«Компания ООО «Эко-Транс» привлечена к административной ответственности по факту сжигания мусора, а также по факту размещения отходов», — цитирует источник интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Уточняется, что открытое горение на свалке было локализовано, однако мусор до сих пор тлеет. Ликвидацией оставшихся очагов задымления в настоящее время занимается владелец территории.
Расследование по факту сжигания мусора на свалке продолжается. Как уточнили местные жители, свалка горит уже семь дней.
Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин на встрече с представителями Госдумы и Совета Федерации, комментируя ситуацию со свалками на территории субъектов РФ, отметил, что их размещение необходимо обсуждать с гражданами.