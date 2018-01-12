Воробьев рассказал о ходе строительства моста через Волгу в Подмосковье

Москва, 12 января. Глава Московской области Андрей Воробьев показал фотографии, на которых видно, как продвигается строительство моста через Волгу в подмосковной Дубне.

«Строительство моста через Волгу в Дубне идет полным ходом. Зимой все смотрится по-особенному красиво!», — цитирует политика интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о ходе строительства нового моста через Волгу. По его словам, стоимость объекта составит более 10 млрд рублей.

Напомним, что в апреле 2017 года глава государства дал поручение российскому правительству и министерству транспорта начать подготовку предложений по проектно-сметной документации. Эти предложения будут представлены уже в феврале.