Воробьев рассказал о ходе строительства моста через Волгу в Подмосковье

Строительство моста через Волгу в Дубне идет полным ходом. Зимой все смотрится по-особенному красиво! #нашеподмосквье #Дубна #Волга

