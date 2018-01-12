Ночь на пятницу стала самой холодной в Москве с начала зимы

Москва, 12 января. В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы, сообщили журналистам в погодном центре «Фобос».

По данным синоптиков, утром в столице похолодало до минус 7,3 градуса, а в области – до 8,2 градуса мороза. Самым холодным днем текущей зимы остается 26 декабря.

«Нужно отметить, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной этой зимой, — отметили в погодном центре. — Температура понижалась до минус 7,3 градуса».

Синоптики также охарактеризовали холод относительным, поскольку зима пока очень теплая, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее столичные синоптики предупредили жителей и гостей Москвы об очень высоком атмосферном давлении в пятницу 12 января.