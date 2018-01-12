Министр Соколов заявил, что строительство МЦД не помешает жителям Москвы
Москва, 12 января. Глава федерального Минтранса Максим Соколов заявил, что работы по строительству Московских центральных диаметров (МЦД) не помешают жителям российской столицы.
Как сообщает РИАМО, реализация проекта, который был утвержден в декабре прошлого года в министерстве, Москве и Подмосковье, начнется уже в этом году. Все работы, по плану, должны быть завершены в 2019-м.
Помимо прочего, министр транспорта РФ Максим Соколов также отметил, что жители столичного мегаполиса практически не заметят строительных работ, так как они будут проводиться в зоне железных дорог.
Напомним, МЦД соединят железные дороги разных направлений, в результате чего будут созданы маршруты между городами Подмосковья, проходящие через столицу России. Создание Московских центральных диаметров позволит на 10-12% разгрузить столичную транспортную систему.
Добавим, что в самом конце прошлого года Владимир Путин внес изменения в закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. В частности, поправки давали право региональным властям предоставлять отдельным категориям граждан льгот на проезд по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.