Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы об очень высоком давлении

Москва, 12 января. Столичные синоптики предупредили жителей и гостей Москвы об очень высоком атмосферном давлении в пятницу 12 января.

«Давление очень высокое, на 20 единиц выше нормы — 765 миллиметров ртутного столба, и будет расти», — информирует РИА Новости, ссылаясь на сообщение специалистов погодного центра «Фобос».

Синоптики даже привели сравнение, какие ощущения испытывает человек при таком атмосферном явлении. «По сути, как будто мы опускаемся в шахту глубиной 260 метров», — говорится в сообщении.

В целом же, в пятницу в Москве осадков не ожидается, температура воздуха составит 4–6 градусов ниже нуля. Будет дуть ветер северо-восточного направления со скоростью до 7 м/с.