Новый ФОК в Подмосковье назовут в честь экс-футболиста сборной СССР Абрамова

Москва, 11 января. Новый многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Московской области может получить имя экс-защитника сборной СССР по футболу Николая Абрамова. Об этом в четверг сообщает пресс-служба областного министерства спорта.

Отмечается, что открытие нового комплекса состоится зимой этого года.

По словам главы областного министерства спорта Романа Терюшкова, называть спортивные комплексы в честь знаменитых спортсменов стало доброй традицией, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Заслуги Николая Абрамова известны не только на локальном уровне, но и в широких кругах любителей футбола. Думаю, что это правильное решение — увековечить имя прославленного спортсмена», — подчеркнул Терюшков.

Напомним, осенью 2016 года в ходе визита в Бишкек Путин посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство которого осуществляла компания «Газпром» в рамках программы «Газпром — детям».

Напомним, 23 мая 2017 года президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Краснодарский край посетил Академию футбольного клуба «Краснодар». Российский лидер осмотрел спортивный зал, где проходила тренировка по футболу, а также пообщался с воспитанниками школы.

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