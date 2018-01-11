Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

Москва, 11 января. Около 44 рейсов были задержаны или отменены 11 января в аэропортах Москвы.

Так, например, в «Домодедово» задержали семь вылетов, 15 отменили. Во «Внуково» задержали четыре рейса, один отменили. В «Шереметьево» отложили 17 рейсов, сообщает «Вечерняя Москва». В то же время в аэропорту Жуковского, как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание», никаких задержек с вылетом нет.

Напомним, что вечером в воскресенье МЧС предупредило о надвигающемся на Москву и Московскую область тумане, в связи с чем ожидалось ухудшение видимости до 200-500 метров.