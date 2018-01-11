Почти 2 тысячи детей родилось в 2017 году в Подмосковье благодаря ЭКО

Москва, 11 января. Около двух тысяч детей родилось в Московской области благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в минувшем году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

«В 2017 году в Московской области выполнено более 3,7 тысяч процедур ЭКО в рамках обязательного медицинского страхования, в результате на свет появилось 1 980 детей», — отметила она.

Забралова добавила, что на начало этого месяца на процедуру уже направлено свыше 300 женщин в 29 медицинских учреждениях.

Кроме того, отмечается, что способы проведения данной процедуры с каждым годом модернизируются, и на сегодняшний день для жительниц Подмосковья экстракорпоральное оплодотворение является все более доступной процедурой.

В конце ноября 2017 года президент России Владимир Путин предложил меры по улучшению демографической ситуации в стране. Так, глава российского государства подчеркнул, что необходимо поддерживать многодетные семьи, а также заявил о необходимости создания стимулов для рождения второго и третьего ребенка.

Кроме того, Путин подписал указ о ежемесячных выплатах за рождение первенца.

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