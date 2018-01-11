Спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» покажут в Кремле 25 января

Москва, 11 января. Музыкальный спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» в постановке театрального режиссера и актера Сергея Безрукова презентует Московский губернский театр 25 января в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства культуры.

Отмечается, что показ спектакля приурочен к юбилею Владимира Высоцкого, которому 25 января 2018 года исполнилось бы 80 лет.

«Создатели спектакля далеки от мысли представить театральный баойпик о жизни Высоцкого, но попытаются ответить на вопрос: как рождается легенда?» — говорится в сообщении.

Уточняется, что актеры театра сыграют известные песни Высоцкого в различных жанрах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, в апреле 2015 года президент России Владимир Путин заявил, что легендарный поэт и актер Владимир Высоцкий заслужил, чтобы его именем была названа одна из столичных улиц.

В 2011 году Владимир Путин, который на тот момент был премьер-министром РФ, высоко оценил художественные достоинства киноленты «Высоцкий. Спасибо, что живой».

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