Стало известно, когда Голод построит новую пирамиду в Подмосковье

Москва, 11 января. Известный инженер Александр Голод планирует к лету 2019 года построить новую пирамиду в Подмосковье.

По его словам, пирамиду планируется возвести на месте прежнем, причем при строительстве будут использоваться более качественные материалы. В частности, планируется использовать бетон и стеклопластиковую арматуру.

«Сейчас мы проектируем пирамиду. Это достаточно сложный проект. К следующему лету наверняка закончим. Думаю, что в 2019 году пирамида будет закончена. Если удастся найти быстро партнеров, то, может, даже в конце этого года», — отметил Голод.

Инженер утверждает, что у пирамиды будут идеально ровные грани, и в целом она будет намного интереснее своей предшественницы. Высота нового объекта превысит 40 метров, пишет РИАМО.

Напомним, что временная пирамида Голода высотой 14 метров появилась в августе 2017 года на Новоржиском шоссе после того, как прежняя конструкция обрушилась в мае в результате урагана.