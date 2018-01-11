Стало известно, каким специалистам повысят зарплату в 2018 году в Подмосковье

Москва, 11 января. По данным федерального Минфина, в этом году зарплаты работников бюджетной сферы должны вырасти на 23%. По словам генерального директора компании «Рекадро» Екатерины Елендо, в Подмосковье рост зарплаты IT-специалистов в связи с развитием цифровой экономики ожидается на уровне 15%.

«Также увеличатся заработные платы работников сферы маркетинга и рекламы, ориентировочно в размере 7 – 10%», — отметила она.

По ее мнению, в связи с дефицитом квалифицированных рабочих могут вырасти и их оклады. Кроме того, благодаря возможному повышению потребительского спроса больше начнут получать, вероятно, сотрудники сферы розничной и оптовой торговли, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 января 2018 года должностных окладов судьям всех уровней. В октябре российский лидер на встрече с членами кабинета министров также потребовал обеспечить запланированное повышение зарплат бюджетников в регионах. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что зарплаты в России в реальном выражении в 2018 году вырастут на 4,1%