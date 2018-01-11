Трамваи нового поколения поступили в Октябрьское депо Москвы

Москва, 11 января. Первые два вагона «Витязь-М» поступили в Октябрьское трамвайное депо, которые в ближайшем будущем будут курсировать на маршрутах центра в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

По словам ведущего инженера ГУП «Мосгортранс» Павла Хмелева, российская столица продолжает пополняться низкопольными трамваями нового поколения.

«На протяжении 30 дней они начнут курсировать на маршрутах Октябрьского трамвайного депо. В этом году в Москву прибудут еще около 100 вагонов, а в 2019 году их общее количество достигнет 300 штук», — подчеркнул он.

Отмечается, что новые вагоны бесшумны и комфортабельны, способны вместить свыше 250 пассажиров.

Кроме того, трамваи могут без проблем перевозить маломобильных граждан. В них также есть система климат-контроля, спутниковая навигация и другое, сообщает РИАМО.

Напомним, в минувшую среду президент России Владимир Путин посетил Тверской вагоностроительный завод, где осмотрел оборудование и продукцию предприятия.

В ходе экскурсии по заводу российский президент подчеркнул, что Москва готова предоставить кредиты зарубежным покупателям российских трамваев и вагонов.

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