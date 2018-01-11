Более 18 тысяч москвичей стали донорами в 2017 году

Москва, 11 января. Более 18 тысяч жителей Москвы стали донорами в прошлом году, сообщила главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

По данным центра, в 2017 году сотрудниками было совершено 400 выездных акций. За этот период врачам удалось получить от доноров 8,4 тысячи литров крови.

Как уточнила Майорова, в прошлом году в Москве донорами стали порядка 18 тысяч человек. Самыми активными оказались студенты: около 10 тысяч молодых людей предложили свою помощь.

«То, что в прошлом году собрали такое большое количество крови, говорит о том, что в нашем городе много людей, готовых помогать другим», — приводит ее слова «Вечерняя Москва».

В конце декабря прошлого года президент страны Владимир Путин ратифицировал конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции, а также сходными преступлениями, которые угрожают здоровью населения.