Световые картины на ледяных холстах смогут нарисовать москвичи в «Сокольниках»

Москва, 11 января. Большие ледяные холсты, на которых можно рисовать светом, установили в столичном парке «Сокольники».

Отмечается, что нанести изображение на двухметровый холст можно ультрафиолетовой указкой-кисточкой.

«С внутренней стороны к ледовым скульптурам прикрепили щит, обработанный особой краской — люминофором. Он будет впитывать лучи ультрафиолета, запоминая движения рук художников», — сообщил художественный руководитель парка Андрей Колосов.

Он также добавил, что время свечения нарисованных картин составляет порядка 15 минут, за которые у посетителей может создаться впечатление, что они смотрят телевизор, пишет «Вечерняя Москва».

Уточняется, что рисовать специальными кисточками можно будет до 14 января.

Напомним, в конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин прислал третьекласснице с Камчатки свой фотопортрет и сладости.

Ранее, 16 декабря, Путин лично поздравил народного артиста СССР Родиона Щедрина с 85-летним юбилеем и подарил артисту картину «Монтажник-высотник».

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