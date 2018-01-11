Легкий мороз и небольшой снег ожидаются в четверг в Москве

Москва, 11 января. В Москве в четверг ожидается вполне комфортная погода с легким морозцем и небольшим снегом.

Как сообщают «Известия», со ссылкой на российский Гидрометцентр, температура воздуха в российской столице не достигнет нулевых показателей и составит от одного до трех градусов мороза.

При этом будет дуть ветер северного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, ожидается небольшой снег. Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. На дорогах возможна гололедица.