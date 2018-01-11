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Посещаемость музеев Московской области в праздники увеличилась в 1,5 раза
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    Посещаемость музеев Московской области в праздники увеличилась в 1,5 раза

    7:43  11 Января 2018  /обновлено: 7:43  11 Января 2018
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    Посещаемость музеев Московской области в праздники увеличилась в 1,5 раза

    Москва, 11 января. Посещаемость подмосковных музеев в новогодние каникулы увеличилась в 1,5 раза. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», ссылаясь на пресс-службу областного Минкульта.

    Так, если в прошлом году во время новогодних и рождественских мероприятий в музеях Московской области побывали 45 тысяч человек, то в 2018 году посещаемость выросла до 68 тысяч человек.

    «Это говорит не только о том, что выросло качество новогодних и рождественских программ для детей и взрослых, подготовленных подмосковными государственными музеями, но и об эффективности информационных порталов», — говорится в сообщении в ведомства.

    Как уточнили в Минкульте, особой популярностью в дни новогодних каникул у жителей и гостей Московской области пользовался Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим».

    Напомним, что о поддержке культуры и искусства со стороны государства не раз заявлял российский лидер. В частности, в ноябре прошлого года Владимир Путин подписал указ об увеличении фонда грантов Президента в области культуры и искусства. Согласно документу общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату грантов составит, начиная с 2018 года, более 8 миллиардов рублей в год.

    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #подмосковье #музеи
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