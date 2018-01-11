Лидер «Спартака» останется в стане красно-белых до конца сезона

Москва, 11 января. Хавбек сборной Нидерландов и столичного «Спартака» Квинси Промес завершит сезон в составе московского клуба. За три сезона голландский полузащитник стал одним из ключевых игроков не только красно-белых, но и чемпионата России.

По информации «Известий», в составе красно-белых 25-летний Промес останется как минимум до конца сезона-2017/18.

«При желании самого игрока и заинтересованности руководства «Спартака» Квинси может покинуть красно-белых уже в зимний трансферный период, так как существует ряд клубов, готовых осуществить его переход уже сейчас», — сообщил знакомый с ситуацией источник.

Впрочем, добавил собеседник, стороны не намерены торопить события, поскольку боссы «Спартака» не хотят расставаться с лучшим игроком, а сам Промес собирается помочь партнерам по команде добиться лучших результатов.

При этом собеседник газеты добавил, что футболист намерен рассмотреть варианты продолжения карьеры лишь летом 2018 года.

Напомним, минувшей осенью президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта обратил внимание генерального директора «Зенита» Сергея Фурсенко на то, что в составе сине-бело-голубых играет большое количество легионеров.

При этом российский лидер напомнил, что Россия принимает мундиаль-2018, к которому необходимо готовить своих футболистов.

В конце декабря 2017 года Путин поддержал предложение отечественного перевозчика «Аэрофлот», который готов за пять рублей перевезти болельщиков российской сборной во время ЧМ-2018.