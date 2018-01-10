Многотонный груз выпал из прицепа грузовика в Подмосковье

Москва, 10 января. На проезжую часть в Сергиево-Посадском районе Московской области из прицепа грузовика выпал груз весом в несколько тонн. Об этом журналистам в среду сообщили очевидцы дорожно-транспортного происшествия.

Инцидент произошел в районе Маньковского перекрестка.

«Видимо, водитель неаккуратно вез груз либо оторвались стропы, за которые груз крепился. Судя по всему, груз весил около 15 тонн», — пояснил местный житель в интервью интернет-изданию «Подмосковье Сегодня».

В результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о гибели двух детей в результате аварии в Подмосковье.