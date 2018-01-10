Полиция задержала грабителя, ворвавшегося в дом жительницы Подмосковья

Москва, 10 января. Полицейским удалось задержать злоумышленника, ворвавшегося в квартиру дома в подмосковном Наро-Фоминске и укравшего у хозяйки деньги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Согласно приведенным данным, грабитель проник в квартиру дома на Центральной улице совхоза Архангельское. По словам потерпевшей, он похитил более 20 тысяч рублей, угрожая применением насилия.

Злоумышленником оказался 31-летний местный житель. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее полиция задержала грабителя в маске, угрожавшего пистолетом продавцу магазина в Прикамье.