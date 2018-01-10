Неизвестные сожгли неправильно припаркованную машину в Химках

Химки, 10 января. Неизвестные подожгли неправильно припаркованный Renault Fluence в подмосковных Химках. Инцидент произошел возле дома №4 на улице 9 Мая.

«Видимо, кому-то изрядно надоела неправильно припаркованная машина», — рассказал один из местных жителей.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», машина полностью сгорела за 15 минут. Прибывшие на место пожарные быстро потушили пламя, однако к тому моменту автомобиль был поврежден огнем так сильно, что уже не подлежал восстановлению.