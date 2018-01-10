Более 500 миллионов рублей были похищены при строительстве метро в Москве

Москва, 10 января. Более 500 миллионов рублей были похищены во время строительства метро в Москве, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения более полумиллиарда рублей при строительстве метро. Речь идет об участке на Калининско-Солнцевской линии.

По версии следствия, ряд руководителей «Инжстройпроект 2010» («Мосметрохолдинг») по предварительном сговору ввели в заблуждение сотрудников «Банка Москвы» о необходимости кредита для оплаты строительства метро. Мошенники предоставили сотрудникам банка недостоверные документы о производстве работ и справки. Таким образом они смогли похитить 522,8 миллиона рублей.