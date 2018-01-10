Мемориальную табличку в память о Державине могут установить в Москве

Москва, 10 января. Мемориальная доска в память о российском актере театра и кино Михаиле Державине может появиться в Москве на доме, расположенном по улице Вахтангова, возле театра имени Щукина, где артист жил.

По словам председателя комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, что руководство театра захотят увековечить память известнейшего артиста.

«Большинство театралов, щукинцев, почитателей его таланта будут вспоминать о нем, видя мемориальную доску, которая наверняка появится на стене дома, где он жил, рядом с театральным училищем», — передает РИАМО слова Герасимова.

Герасимов также назвал Державина «замечательным человеком и красивым во всем смысле слова».

Напомним, народный артист РСФСР Михаил Державин умер 10 января на 82-м году жизни. Как передавало Федеральное агентство новостей, артист скончался после продолжительной болезни.