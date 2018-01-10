Злоумышленник вынес из подмосковной квартиры деньги и драгоценности

Москва, 10 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье злоумышленника, который вместе с напарником украл из квартиры денежные средства и ювелирные украшения. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного главка МВД.

В полицию обратилась 38-летняя жительница Подольска, которая сообщила о краже.

«Двое злоумышленников проникли в квартиру потерпевшей, где, применив физическую силу, потребовали открыть сейф, откуда похитили деньги и ювелирные изделия», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что общая сумма ущерба составила свыше 200 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Полицейские оперативно задержали одного из подозреваемых, которым оказался 24-летний уроженец ближнего зарубежья. В ходе обысков у него нашли часть краденных вещей.

В отношении него в настоящее время возбуждено уголовное дело. Второго подозреваемого разыскивает полиция.