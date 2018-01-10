Приложение «Метро Москвы» расширят к чемпионату мира по футболу

Москва, 10 января. В приложении для мобильных устройств «Метро Москвы» к чемпионату мира по футболу появятся новые функции. В частности для удобства болельщиков в приложении расширят раздел, посвященный мундиалю.

Он будет доступен на шести иностранных языках — английском, французском, китайском, испанском, немецком и португальском. Раздел будет содержать информацию о стадионах и путях подъезда к ним, календарь матчей чемпионата мира и результаты состоявшихся поединков, отмечает «Вечерняя Москва».

Приложение поможет болельщикам добраться до стадиона «Спартак», спортивной арены «Лужники» и станций городского велопроката. Также сервис будет содержать информацию о том, каким городским транспортом лучше воспользоваться и сколько это будет стоить.

Заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Максим Ликсутов, отвечающий за развитие дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, подчеркнул, что новый функционал приложения будет удобен для гостей города и поможет им чувствовать себя в российской столице максимально комфортно.

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России стартует 14 июня 2018 года. В этот день российская сборная в «Лужниках» проведет поединок с командой Саудовской Аравии.