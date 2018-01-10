С начала года в Москве родились более двух тысяч младенцев

Москва, 10 января. С начала 2018 года в Москве на свет появился 2 231 ребенок.

Как пишет «Вечерняя Москва», больше всего детей появилось на свет в родильном доме №1 Государственной клинической больницы №67 имени Л.А. Ворохобова. Здесь родились 158 младенцев. На втором месте оказались филиал №4 Центра планирования семьи и репродукции (141 ребенок), а также филиал №1 Государственной клинической больницы имени В.В. Виноградова (141 ребенок).

Отмечается, что родители всех новорожденных получили в подарок набор, в который входит 44 предмета.

Ранее «Утро.ру» писало, что «Единая Россия» займется повышением демографии.