В Москве в здании «Физтехпарка» произошел пожар

Москва, 10 января. В здании, в котором располагается IT-парк «Физтехпарк» на северо-западе столицы произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном здании по адресу Долгопрудное шоссе, дом 3 поступило 9 января в 23.37. Пожару был присвоен второй ранг, сегодня к 01.21 он был отменен, возгорание локализовано.

По данным столичного главка МЧС, во время тушения пожара спасены два человека. Сведений о пострадавших нет.

Напомним, ранее стало известно, что в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковном Сергиевом Посаде погибли четыре человека. Причиной пожара мог стать поджог.