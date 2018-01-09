Более 10 млн человек посетили праздничные мероприятия в Москве — Собянин

Москва, 9 января. Более 10 миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятий в Москве в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Об этом на своей странице в Twitter рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«В эти новогодние дни москвичи как никогда активно принимали участие в праздничных мероприятиях в парках, на ВДНХ и площадках фестиваля Путешествие в Рождество. А всего за десять праздничных дней, с 30 декабря по 8 января, их посетили 10,5 миллионов человек», — сообщил градоначальник.

В эти новогодние дни москвичи как никогда активно принимали участие в праздничных мероприятиях в парках, на #ВДНХ и площадках фестиваля #ПутешествиевРождество. А всего за десять праздничных дней, с 30 декабря по 8 января, их посетили 10,5 миллионов человек. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 9, 2018

Отметим, в праздничные дни в Москве для жителей и гостей столицы было организовано свыше 300 различных мероприятий. С 22 декабря на 83 площадках Москвы также проходит самый масштабный в Европе рождественский фестиваль — «Путешествие в Рождество» (он завершится в воскресенье 14 января).

Напомним, как ранее сообщили в МВД, в новогоднюю ночь участие в массовых праздничных мероприятиях по всей стране приняли более 8,5 миллиона россиян. Безопасность граждан в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года обеспечивали около 75 тысяч сотрудников министерства внутренних дел.

Только в Москве в новогоднюю ночь на улицы вышли около 2,5 миллиона жителей и гостей столицы.