Ревнивый мужчина зарезал соперника в Подмосковье
Москва, 9 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Пушкинском районе Подмосковья злоумышленника, который из ревности убил соперника. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Росгвардии по Московской области.
По данным ведомства, в ночь на вторник в полицию поступило сообщение о бытовой драке в населенном пункте Правдинский.
На место прибыли полицейские, которые задержали ранее не судимого 37-летнего жителя Московской области, вооруженного ножом. На одежде подозреваемого были следы крови, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Конфликт возник между мужчинами на почве ревности», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время против задержанного возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Накануне стало известно, что ревнивый мужчина сжег автомобиль BMW возлюбленного экс-супруги в Нижнем Тагиле.