Ревнивый мужчина зарезал соперника в Подмосковье

Москва, 9 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Пушкинском районе Подмосковья злоумышленника, который из ревности убил соперника. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Росгвардии по Московской области.

По данным ведомства, в ночь на вторник в полицию поступило сообщение о бытовой драке в населенном пункте Правдинский.

На место прибыли полицейские, которые задержали ранее не судимого 37-летнего жителя Московской области, вооруженного ножом. На одежде подозреваемого были следы крови, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Конфликт возник между мужчинами на почве ревности», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время против задержанного возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Накануне стало известно, что ревнивый мужчина сжег автомобиль BMW возлюбленного экс-супруги в Нижнем Тагиле.