Губернатор Подмосковья оценил работу всех служб в новогодние каникулы

Москва, 9 января. Сотрудники правоохранительных органов и муниципальные службы Подмосковья достойно отработали в период новогодних и рождественских каникул. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного кабмина.

«За время новогодних, рождественских праздников все наши службы — правоохранительный блок, муниципальные службы — отработали достойно,постоянно сообщали о наведении порядка, чистке дорог, экологической безопасности, вся эта работа была организована на должном уровне», — подчеркнул он.

Воробьев также выразил благодарность тем, кто в праздники отвечал за безопасность и комфорт жителей Подмосковья и гостей региона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что свыше 150 тыс. москвичей проведут новогодние праздники за рубежом.