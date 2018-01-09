Пять станций метро построят в Новой Москве к 2020 году

Москва, 9 января. В течение ближайших трех лет на территории Новой Москвы будет существенно развита транспортная система: в числе прочего планируется построить пять новых станций метрополитена и более 130 километров автодорог. Соответствующую информацию распространила пресс-служба департамента правительства Москвы по развитию новых территорий столицы.

«В этот период в ТиНАО будут построены пять новых станций метро, 130 километров автодорог, 27 пешеходных переходов, 38 мостов, тоннелей, эстакад», — приводит РИАМО слова главы департамента Владимира Жидкина.

Строительство большинства из этих станций будет завершено уже в 2018 году, который столичные власти уже объявили «годом метро» в Москве. Среди станций, которые планируется построить — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».

Кроме того, планируется масштабная реконструкция двух участков федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» — длиной 16,5 км и 12 км. На строительство и реконструкцию автодорог будут выделены дополнительные 11 млрд рублей.