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Украина
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Пять станций метро построят в Новой Москве к 2020 году
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    Пять станций метро построят в Новой Москве к 2020 году

    13:41  9 Января 2018  /обновлено: 13:42  09 Января 2018
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    Пять станций метро построят в Новой Москве к 2020 году

    Москва, 9 января. В течение ближайших трех лет на территории Новой Москвы будет существенно развита транспортная система: в числе прочего планируется построить пять новых станций метрополитена и более 130 километров автодорог. Соответствующую информацию распространила пресс-служба департамента правительства Москвы по развитию новых территорий столицы.

    «В этот период в ТиНАО будут построены пять новых станций метро, 130 километров автодорог, 27 пешеходных переходов, 38 мостов, тоннелей, эстакад», — приводит РИАМО слова главы департамента Владимира Жидкина.

    Строительство большинства из этих станций будет завершено уже в 2018 году, который столичные власти уже объявили «годом метро» в Москве. Среди станций, которые планируется построить — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».

    Пять станций метро построят в Новой Москве к 2020 году

    Кроме того, планируется масштабная реконструкция двух участков федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» — длиной 16,5 км и 12 км. На строительство и реконструкцию автодорог будут выделены дополнительные 11 млрд рублей.

     

    Автор: Валентин Меликов
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