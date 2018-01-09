Собянин анонсировал скорое открытие трех станций московского метрополитена

Москва, 9 января. Уже в ближайшее время должно заработать продолжение Люблинско-Дмитровской ветки метро от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская». Уже сегодня, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ему удалось присутствовать при техническом пуске линии и проехать от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской».

«Сегодня проехали по трём станциям – это технический пуск. Основные работы закончены от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской». Надеюсь, что в течение двух-трёх месяцев здесь уже пойдут пассажирские поезда», — объявил Собянин.

Столичный градоначальник подчеркнул, что линия метро будет постоянно продлеваться: «Мы останавливаться не будем, будем идти дальше — до «Дмитровской», «Лианозово» и поселка Северный». Собянин подчеркнул, что «около полумиллиона населения почувствует улучшение транспортной ситуации», сообщает РИА Новости, а линия протянется через шесть районов Москвы.

Отметим, конечно станцией Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена должна стать «Физтех», строительство которой должно начаться в конце 2018 года, а открытие запланировано на 2021 год.