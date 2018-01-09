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Собянин анонсировал скорое открытие трех станций московского метрополитена
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    Собянин анонсировал скорое открытие трех станций московского метрополитена

    13:03  9 Января 2018  /обновлено: 13:03  09 Января 2018
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    Собянин анонсировал скорое открытие трех станций московского метрополитена

    Москва, 9 января. Уже в ближайшее время должно заработать продолжение Люблинско-Дмитровской ветки метро от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская». Уже сегодня, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ему удалось присутствовать при техническом пуске линии и проехать от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской».

    «Сегодня проехали по трём станциям – это технический пуск. Основные работы закончены от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской». Надеюсь, что в течение двух-трёх месяцев здесь уже пойдут пассажирские поезда», — объявил Собянин.

    Собянин анонсировал скорое открытие трех станций московского метрополитена

    Столичный градоначальник подчеркнул, что линия метро будет постоянно продлеваться: «Мы останавливаться не будем, будем идти дальше — до «Дмитровской», «Лианозово» и поселка Северный». Собянин подчеркнул, что «около полумиллиона населения почувствует улучшение транспортной ситуации», сообщает РИА Новости, а линия протянется через шесть районов Москвы.

    Отметим, конечно станцией Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена должна стать «Физтех», строительство которой должно начаться в конце 2018 года, а открытие запланировано на 2021 год.

    Собянин анонсировал скорое открытие трех станций московского метрополитена

    Автор: Валентин Меликов
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