У московской уборщицы угнали внедорожник за 2 миллиона рублей

Москва, 9 января. В Москве у уборщицы угнали внедорожник Toyota RAV4 стоимостью около двух миллионов рублей.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Злоумышленники угнали машину от дома женщины на Светлогорском проспекте столицы.

Как рассказала владелица авто, оказавшаяся уборщицей, иномарку она приобрела осенью 2017 года. Toyota не была оборудована звуковой сигнализацией. Машину всегда оставляли на ночь на неорганизованной неохраняемой стоянке возле дома.

Отмечается, что в автомобиле находились личные вещи женщины, а также документы на автомобиль, включая полисы ОСАГО и КАСКО.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента.

Напомним, в мае 2017 года в Москве уборщица лишилась часов стоимостью около миллиона рублей.