Труп украинца с ножевыми ранениями нашли в закрытой квартире в Москве

Москва, 9 января. Труп гражданина Украины с перерезанным горлом обнаружили в московской квартире.

По информации Федерального агентства новостей, в минувший понедельник в 14.52 в полицию поступила информация о том, что в квартире, расположенной по улице Фабрициуса в Москве, обнаружен труп гражданина Украины 1976 года рождения.

По информации источников в правоохранительных органах, иностранный гражданин работал в сервисном центре. На теле погибшего зафиксировано огромное количество ножевых ранений, повреждений рук и передней поверхности груди.

Отмечается, что дверь в квартиру была закрыта, ключ от квартиры не найден. Предварительная причина смерти — обильная кровопотеря.

На месте работают экстренные службы, назначен ряд экспертиз, изъяты камеры видеонаблюдения. Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.