СМИ узнали, как реновация снизит уровень преступности в Москве

Москва, 9 января. Программа реновации жилищного фонда Москвы поможет существенно снизить уровень преступности в городе.

Как считают в столичной мэрии, наиболее криминогенная обстановка сложилась в районах пятиэтажной застройки. Снос и расселение этих домов, полагают чиновники, поможет сократить число преступлений. Еще одной немаловажной причиной роста преступности в Москве стала плохая освещенность улиц.

«Если в доме 300 квартир и в 200 из них живут люди с низким социальным статусом, то они подавляют всех остальных. А если в доме живут 3 тыс. человек, а с низким социальным статусом — 200, то они начинают вести себя по-другому», — рассказал источник РБК.

Как сообщает «Федерал Пресс», всего в программе реновации участвуют более 5,1 тыс. домов, в которых проживают 1 млн человек. На сегодняшний момент власти Москвы утвердили 236 стартовых площадок для переселения.