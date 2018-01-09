Злоумышленник украл диджейский пульт и колонку в Подмосковье

Москва, 9 января. Сотрудники подмосковной полиции задержали в Волоколамском районе Московской области злоумышленника, укравшего музыкальное оборудование. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного главка министерства внутренних дел России.

Согласно данным ведомства, злоумышленник пробрался в хозяйственную постройку, расположенную по улице Щекино, и украл диджейский пульт, музыкальную колонку, провода и усилители.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать любителя музыки, им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ходе обысков по месту жительства полиция нашла похищенное. Все вещи изъяли и вернули владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.