Редкие фотографии Мэрилин Монро и Коко Шанель представят в Москве

Москва, 9 января. С 17 января в Москве открывается выставка работ известного фотографа Дугласа Киркланда под названием «За кулисами», где можно будет увидеть редкие фотографии Мэрилин Монро и Коко Шанель, сообщили в пресс-службе мэра столицы.

Выставка пройдет в Центре фотографии братьев Люмьер. Посмотреть уникальные фотографии Киркланда можно будет уже с 17 января.

Как подчеркивают в пресс-службе мэра Москвы, «За кулисами» охватит 60-летний период работы голливудского фотографа — с 1960-х по 2010-е годы. В частности, гости центра смогут увидеть знаменитые снимки мастера — Мэрилин Монро 1961 года и Коко Шанель 1962 года.