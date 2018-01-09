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Редкие фотографии Мэрилин Монро и Коко Шанель представят в Москве
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    Редкие фотографии Мэрилин Монро и Коко Шанель представят в Москве

    10:06  9 Января 2018  /обновлено: 10:06  09 Января 2018
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    Редкие фотографии Мэрилин Монро и Коко Шанель представят в Москве

    Москва, 9 января. С 17 января в Москве открывается выставка работ известного фотографа Дугласа Киркланда под названием «За кулисами», где можно будет увидеть редкие фотографии Мэрилин Монро и Коко Шанель, сообщили в пресс-службе мэра столицы.

    Выставка пройдет в Центре фотографии братьев Люмьер. Посмотреть уникальные фотографии Киркланда можно будет уже с 17 января.

    Как подчеркивают в пресс-службе мэра Москвы, «За кулисами» охватит 60-летний период работы голливудского фотографа — с 1960-х по 2010-е годы. В частности, гости центра смогут увидеть знаменитые снимки мастера — Мэрилин Монро 1961 года и Коко Шанель 1962 года.

    «Экспозиция «За кулисами» охватит всю 60-летнюю карьеру фотографа и сфокусируется на самых ярких ее этапах», — цитирует источники РИАМО.

    Редкие фотографии Мэрилин Монро и Коко Шанель представят в Москве

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #выставка #фото #монро #шанель
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