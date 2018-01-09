Два ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в квартире в Сергиевом Посаде

Москва, 9 января. Двое детей и двое взрослых погибли во время пожара в квартире в пятиэтажном жилом доме в Сергиевом Посаде.

Возгорание произошло в ночь на вторник. Сообщение об этом поступило в пожарную службу в 03.08. На место пожара выехали 12 единиц техники и 39 спасателей, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огонь был ликвидирован к 04.10 утра, причины пожара в настоящее время устанавливаются, сообщил источник РИА Новости.

Напомним, ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени был задержан мужчина, подозреваемый в поджоге многоэтажного жилого дома, в результате которого погиб один человек.