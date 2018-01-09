Бесконтактная оплата проезда заработает на всех станциях московского метро в 2018 году

Москва, 9 января. Турникеты, позволяющие оплатить проезд с помощью бесконтактных систем PayPass и PayWave, появятся в 2018 году на всех станциях московского метро, сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, в настоящее время оплатить проезд с помощью бесконтактных систем можно на 86 станциях, на остальных турникеты для бесконтактной оплаты проезда появятся в течение 2018 года, пишет «Вечерняя Москва».

В некоторых случаях число таких турникетов будет увеличено до двух или трех. Однако в планы метрополитена не входит оборудовать системами PayPass и PayWay все турникеты каждого вестибюля, поскольку списание денежных средств с банковских карт занимает больше времени, чем оплата стандартными проездными.

Напомним, ранее сетевое издание «Дни.ру» рассказало, какие новые станции метро откроются в Москве, а также сообщило о других планах развития столичной подземки в 2018 году.