Синоптики обещали морозы в Москве в первый рабочий день года

Москва, 09 января. В первый рабочий день 2017-го года в столичном регионе будет морозная погода.

Как сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на данные синоптиков, несмотря на это, в российской столице ожидается не только облачная погода – местами может пройти небольшой снег.

«Температура днем в Москве будет колебаться от минус четырех до минус шести градусов, по области столбик термометра опустится до минус восьми градусов», — сообщили специалисты Гидрометцентра России.

Добавим, что в течение дня в российской столице будет дуть ветер северо-западного направления. Порывы ветра местами могут достигать 13–18 м/с. Атмосферное давление составит 754 м.р.с.