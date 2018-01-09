Жители Москвы и Подмосковья вновь жалуются на запах сероводорода

Москва, 9 января. Жители Москвы и Московской области обращаются с жалобами на наличие в воздухе запаха сероводорода. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Как отметили в ведомстве, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Всего накануне от жителей московского региона поступило пять жалоб. В каждом случае специалисты провели анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями.

Они отклонения от нормы не зафиксировали.

Как писало «Утро.ру», источником запаха является полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе. Сейчас на территории идут работы по дегазации, проведено бурение 55 скважин.