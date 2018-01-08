Мэрия Москвы: 2018 год объявлен годом метро

Москва, 8 января. Власти российской столицы рассчитывают на то, что в 2018 году будут введены в эксплуатацию 25 станций московского метрополитена. Об этом в понедельник заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Наступивший 2018 год объявлен годом метро... Мы намерены построить 50 километров линий, сдать порядка 25 станций и три электродепо», — подчеркнул он.

В результате будут продлены такие линии метро, как Замоскворецкая, Люблинско-Дмитровская и Калининско-Солнцевская.

«Всего в работе находится 80 километров тоннелей», — цитирует слова Хуснуллина издание «Вечерняя Москва».

Напомним, в конце 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию метро «Ховрино». Он также указал на то, что в городе будет создан транспортный узел, интегрированный с железнодорожной сетью.